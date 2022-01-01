Главное преимущество – экономия времени: не нужно набирать длинные ссылки в строке браузера, не нужно вводить данные банковской карты на сайте, скорость транзакции занимает столько же времени, сколько и открытие камеры телефона и сканирование ей QR-кода.

Доступность: для оплаты через QR вам нужны всего две вещи: мобильный телефон с камерой и QR-код.

Безопасность: с помощью QR нет необходимости физически взаимодействовать с терминалом и вводить PIN-код карты, и вы можете проверить информацию о транзакции, прежде чем продолжить.

Устойчивость: QR-код устойчив к загрязнениям и повреждениям.

