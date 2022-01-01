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О нас
QR-Маркет ЕРОША – уникальный онлайн-магазин детских товаров с внушительным ассортиментом, накопительной системой бонусов и возможностью заказа за пару секунд.
Теперь не нужно регистрироваться на сайте, вводить данные банковской карты для оформления заказа.
Покупки стали проще и безопаснее:
2. Наведи на QR-код на экране;
3. Оформи заказ;
4. Оплату можно произвести в Сбербанк-онлайн «Плати QR» либо наличными при получении.
Что такое QR-код?
QR код (Quick Response - Быстрый Отклик) — это двухмерный штрихкод,
предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью
камеры на мобильном телефоне.
Зачем нужен QR-код?
QR несёт в себе больше информации, чем обычный штрихкод, которая
быстро считывается сканирующим устройством — отсюда и увеличение
скорости сканирования.
QR-коды есть на товарах в магазинах, в рекламе, в журналах, в кафе, ресторанах и туристических местах, в музеях, кинотеатрах и театрах, в
квитанциях ЖКХ и многом другом. Эти коды окружают нас повсюду и
приносят удобство в нашу жизнь.
Как им пользоваться?
Для чтения QR-кода необходим мобильный телефон с фронтальной камерой
плюс приложение, которое превратит камеру в сканер.
Для Android. Google Play предлагает несколько десятков бесплатных приложений для считывания qr-кода. Среди которых, согласно рейтингу и отзывам пользователей, приоритетным считается QR Reader Scanner. Однако с каждым годом появляется все больше смартфонов, на которые не нужно устанавливать специальное приложение, а сканер qr-кодов уже встроен в операционную систему телефона.
Для Apple. С помощью программы «Камера» на iPhone, iPad, iPad touch можно отсканировать любой qr-код. И для Android и для Apple Алгоритм считывания кода одинаков:
- Включите программу «Камера» на своём телефоне.
- Удерживайте устройство так, чтобы QR-код находился в объективе
- камеры.
- Устройство распознает QR-код (обычно занимает меньше секунды), о чем появится соответствующее уведомление.
- Коснитесь уведомления, чтобы открыть связанную с QR-кодом ссылку.
Преимущества QR-кода
Главное преимущество – экономия времени:
не нужно набирать длинные ссылки в строке браузера, не нужно вводить данные банковской карты на сайте, скорость транзакции занимает столько же времени, сколько и открытие
камеры телефона и сканирование ей QR-кода.
Доступность: для оплаты через QR вам нужны всего две вещи: мобильный телефон с камерой и QR-код.
Безопасность: с помощью QR нет необходимости физически взаимодействовать с терминалом и вводить PIN-код карты, и вы можете проверить информацию о транзакции, прежде чем продолжить.
Устойчивость: QR-код устойчив к загрязнениям и повреждениям.
Оплата
Уважаемые покупатели!
Для Вас в нашем магазине доступны следующие способы оплаты:
- Оплата по QR-коду на сайте
- Сбербанк-онлайн (по номеру телефона, по номеру карты или «Плати QR»)
- Наличными курьеру при получении
- Наложенным платежом при оформлении доставки Почтой России.
Гарантия на товар
Условия обмена
и возврата товара
Условия обмена и возврата товара согласовываются с каждым клиентом индивидуально.
В любом случае, Вы, Уважаемые Покупатели имеете право вернуть либообменять товар надлежащего качества в течение 14 дней со дня получения
товара на руки, согласно Законодательству РФ.
На любой товар в нашем QR-Маркете «ЕРОША» мы предоставляем
гарантию.
ВАЖНО! При получении товара на руки, обязательно проверьте:
- Целостность упаковки
- Отсутствие брака и повреждений на товаре
- Наличие следующих документов:
- Товарный чек
- Сертификат на продукцию
- Гарантия на товар в виде QR-кода на отдельном бланке
- «Карта качества» (мы предлагаем Вам после приобретения
товара оценить его качество по соответствующим категориям). Данные «карты качества» будут публиковаться на нашем сайте в карточке каждого товара вместе с отзывами покупателей.
Доставка
Осуществляем доставку в любую точку России:
- Транспортными Компаниями:
- «ПЭК»
- «СДЭК»
- «КИТ»
- «Деловые линии»
- Boxberry – служба доставки
- Почтой России.
Доставка по Ставрополю производится после обработки и выбора
способа оплаты заказа. Возможна срочная доставка в день оформления заказа
(Зависит от наличия товара на складе и загруженности курьерской службы
магазина). При стоимости заказа от 2000 руб. доставка по городу бесплатно.
Стоимость и сроки доставки рассчитываются индивидуально при
оформлении заказа.