Сертифицированные детские
товары за пару секунд

Просто включи
камеру смартфона!


Сертифицированные детские товары за пару секунд

Просто включи
камеру смартфона!

Полный ассортимент товаров Маркета ЕРОША представлен в QR-Каталоге. У Вас есть возможность не только посмотреть и скачать его, но и заказать товар прямо из каталога, считав QR-код товара камерой либо нажав на кнопку "ЗАКАЗАТЬ" под кодом каждого товара. Обновление QR-Каталога - ежемесячно. Всегда актуальные условия и цены.

QR-Каталог

О нас

QR-Маркет ЕРОША – уникальный онлайн-магазин детских товаров с внушительным ассортиментом, накопительной системой бонусов и возможностью заказа за пару секунд.

Теперь не нужно регистрироваться на сайте, вводить данные банковской карты для оформления заказа.

Покупки стали проще и безопаснее:

1. Включи камеру на своем смартфоне;
2. Наведи на QR-код на экране;
3. Оформи заказ;
4. Оплату можно произвести в Сбербанк-онлайн «Плати QR» либо наличными при получении.

Преимущества

Быстрое оформление заказа
(без регистрации и банковской карты)

Мы на связи 24/7
(8:00 – 20:00 - телефон, 20:00-8:00 – WhatsApp и Email)

Возможность контролировать качество предлагаемого товара (карточка покупателя с оценкой качества купленного товара)

Действует накопительная бонусная программа с покупок и отзывов. Накопленные бонусы вы можете потратить на следующие покупки

Бонусная программа

Возможность оплачивать покупки баллами.

После первой покупки покупателю выдается Карта Лояльности с накопительной системой бонусов.

Бонусы начисляются запокупки и отзывы о товарах.

Что такое QR-код?

QR код (Quick Response - Быстрый Отклик) — это двухмерный штрихкод, предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне.

Зачем нужен QR-код?

QR несёт в себе больше информации, чем обычный штрихкод, которая быстро считывается сканирующим устройством — отсюда и увеличение скорости сканирования. QR-коды есть на товарах в магазинах, в рекламе, в журналах, в кафе,  ресторанах и туристических местах, в музеях, кинотеатрах и театрах, в квитанциях ЖКХ и многом другом. Эти коды окружают нас повсюду и приносят удобство в нашу жизнь.

Как им пользоваться?

Для чтения QR-кода необходим мобильный телефон с фронтальной камерой плюс приложение, которое превратит камеру в сканер.
Для Android. Google Play предлагает несколько десятков бесплатных приложений для считывания qr-кода. Среди которых, согласно рейтингу и отзывам пользователей, приоритетным считается QR Reader Scanner. Однако с каждым годом появляется все больше смартфонов, на которые не нужно устанавливать специальное приложение, а сканер qr-кодов уже встроен в операционную систему телефона.
Для Apple. С помощью программы «Камера» на iPhone, iPad, iPad touch можно отсканировать любой qr-код. И для Android и для Apple Алгоритм считывания кода одинаков:

  1. Включите программу «Камера» на своём телефоне.
  2. Удерживайте устройство так, чтобы QR-код находился в объективе
  3. камеры.
  4. Устройство распознает QR-код (обычно занимает меньше секунды), о чем появится соответствующее уведомление.
  5. Коснитесь уведомления, чтобы открыть связанную с QR-кодом ссылку.

Преимущества QR-кода

Главное преимущество – экономия времени: не нужно набирать длинные ссылки в строке браузера, не нужно вводить данные банковской карты на сайте, скорость транзакции занимает столько же времени, сколько и открытие камеры телефона и сканирование ей QR-кода.
Доступность:  для оплаты через QR вам нужны всего две вещи: мобильный телефон с камерой и QR-код.
Безопасность:  с помощью QR нет необходимости физически взаимодействовать с терминалом и вводить PIN-код карты, и вы можете проверить информацию о транзакции, прежде чем продолжить.
Устойчивость: QR-код устойчив к загрязнениям и повреждениям.

Оплата

Уважаемые покупатели!

Для Вас в нашем магазине доступны следующие способы оплаты:

  1. Оплата по QR-коду на сайте
  2. Сбербанк-онлайн (по номеру телефона, по номеру карты или «Плати QR»)
  3. Наличными курьеру при получении
  4. Наложенным платежом при оформлении доставки Почтой России.

Гарантия на товар

Условия обмена
и возврата товара

Условия обмена и возврата товара согласовываются с каждым клиентом индивидуально.

В любом случае, Вы, Уважаемые Покупатели имеете право вернуть либообменять товар надлежащего качества в течение 14 дней со дня получения товара на руки, согласно Законодательству РФ.

На любой товар в нашем QR-Маркете «ЕРОША» мы предоставляем гарантию.

ВАЖНО! При получении товара на руки, обязательно проверьте:

  • Целостность упаковки
  • Отсутствие брака и повреждений на товаре
  • Наличие следующих документов:
    - Товарный чек
    - Сертификат на продукцию
    - Гарантия на товар в виде QR-кода на отдельном бланке
    - «Карта качества» (мы предлагаем Вам после приобретения
    товара оценить его качество по соответствующим категориям). Данные «карты качества» будут публиковаться на нашем сайте в карточке каждого товара вместе с отзывами покупателей.

Доставка

Осуществляем доставку в любую точку России:

  1. Транспортными Компаниями:
    - «ПЭК»
    - «СДЭК»
    - «КИТ»
    - «Деловые линии»
  2. Boxberry – служба доставки
  3. Почтой России.

Доставка по Ставрополю производится после обработки и выбора способа оплаты заказа. Возможна срочная доставка в день оформления заказа (Зависит от наличия товара на складе и загруженности курьерской службы магазина). При стоимости заказа от 2000 руб. доставка по городу бесплатно.

Стоимость и сроки доставки рассчитываются индивидуально при оформлении заказа.

Сертификаты

Сертификаты

Контактная информация

Телефон 8 (918) 772-91-96
WhatsApp 8 (928) 314-03-91
Email qr-marketerosha@yandex.ru
Instagram @erosha_deti
CRM-форма появится здесь
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